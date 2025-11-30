الحمرية و"الشارقة للمرأة" يتوجان بلقبي الجولة الرابعة لبطولة الإمارات للتجديف

دبي في 30 نوفمبر/وام/تُوج ناديا الحمرية والشارقة الرياضي للمرأة بلقبي الجولة الرابعة من بطولة الإمارات للتجديف الحديث للرجال والسيدات، التي أقيمت أمس بنادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية.

وحصد فريق الحمرية لقب فئة الرجال بعد أن جمع 42 ميدالية ملونة بواقع 18 ذهبية و12 فضية و12 برونزية، ليتصدر الترتيب العام ويتوج بكأس الجولة.

وفي منافسات السيدات، أحرز نادي الشارقة الرياضي للمرأة اللقب بعد حصوله على 12 ميدالية، منها 4 ذهبيات و4 فضيات و4 برونزيات.

وشهدت البطولة مشاركة أندية الشارقة الدولي للرياضات البحرية، والحمرية، والشارقة الرياضي للمرأة، ونادي أبوظبي، وأكاديمية سوبر سبورت دبي.

وأشاد محمد عبد الله العبيدلي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، بالتنظيم المميز لنادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، مؤكداً أن المستوى التنافسي بين الأندية يعكس التطور المتواصل لرياضة التجديف الحديث في الدولة.