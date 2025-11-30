شؤون البلديات بالشارقة : يوم الشهيد تجسيد لقيم العزة و الولاء للوطن

الشارقة في 30 نوفمبر/ وام /اكد سعادة سلطان محمد بن هويدن الكتبي رئيس دائرة شؤون البلديات في الشارقة، أن يوم الشهيد مناسبة وطنية راسخة في الوجدان نستحضر من خلالها و بكل فخر وامتنان تضحيات أبطال الإمارات الذين قدّموا أرواحهم دفاعاً عن الوطن وصوناً لمكانته وحمايةً لمنجزاته .

وقال إن تضحيات شهدائنا الأبرار ستبقى حاضرة في ذاكرة الوطن تلهم أبناءه قيم العطاء والتفاني وتغرس في نفوس الأجيال معاني الانتماء والوفاء.

من جانبه أكد الشيخ المهندس محمد بن عبدالله القاسمي مدير دائرة شؤون البلديات، أن يوم الشهيد يمثل ذكرى وطنية يقف فيها أبناء الإمارات وقفة إجلال وفخر لاستذكار بطولات شهداء الوطن الذين قدموا أغلى ما يملكون دفاعاً عن السيادة والإنجازات التي تحققت على هذه الأرض الطيبة مشيرا إلى إن تضحيات شهدائنا الأبرار تجسّد أسمى قيم الولاء والانتماء وتُعد مصدر إلهام دائم في مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها دولة الإمارات وقد سطروا بدمائهم الزكية صفحات مُشرقة في تاريخ الوطن ستظل محفورة في ذاكرتنا وذاكرة الأجيال القادمة.