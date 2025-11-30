"اقتصادية الشارقة": يوم الشهيد يعزز الولاء والانتماء للوطن

الشارقة في 30 نوفمبر/ وام/ أكد سعادة حمد علي عبد الله المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أن يوم الشهيد يمثل رمزا للفخر والعزة ويجسد أسمى معاني التضحية والولاء للوطن وللقيادة الرشيدة.

وقال سعادته بهذه المناسبة إن هذا اليوم الوطني تجسد فيه دولة الإمارات تقديرها لتضحيات شهدائها الذين قدموا أرواحهم دفاعا عن الوطن، وهو بمثابة رد للجميل وفرصة للتعبير عن الترابط الحقيقي بين الوطن والقيادة والشعب تخليدا ووفاء وعرفانا بتضحيات وعطاء شهداء الوطن وأبنائه البررة، الذين وهبوا حياتهم لتظل راية الإمارات خفاقة عالية أثناء أداء مهامهم وواجباتهم الوطنية داخل الوطن وخارجه في مختلف الميادين.

وأضاف :" في هذا اليوم نستذكر بكل تقدير تضحيات شهدائنا الأبرار الذين قدّموا أرواحهم لتبقى راية الإمارات خفّاقة بالعز والمجد ونؤكد مواصلة السير على نهجهم في الإخلاص والعمل والبذل من أجل رفعة وطننا الغالي".