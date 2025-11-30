المكتب الإعلامي لحكومة عجمان: يوم الشهيد ذكرى وطنية مجيدة

عجمان في 30 نوفمبر/ وام/ أكّد سعادة محمد عبدالله الكعبي، المدير التنفيذي للمكتب الإعلامي لحكومة عجمان، أنّ يوم الشهيد ذكرى وطنية مجيدة، نستحضر فيها سير رجال أوفوا العهد وخلّدوا في صفحات العزّ والمجد، وقدموا دماءهم وبذلوا أرواحهم، دفاعاً عن أرض الوطن ورايته.

وقال في كلمة بمناسبة يوم الشهيد: "نقف في هذا اليوم الأغرّ، إجلالاً وإكباراً أمام تضحيات شهدائنا الأبرار الذين قدموا أغلى ما يملكون في سبيل وطنهم، وبفضل بطولاتهم أصبحت اليوم دولة الإمارات العربية المتحدة واحة أمن واستقرار، ومثالاً يقتدى به في التقدم والازدهار".

وأضاف "إنّ تضحيات هؤلاء الشهداء الأخيار، ستبقى منارة تضيء دروب الأجيال، وتغرس في نفوسنا القيم السامية، وحب الوطن والولاء لقيادته الرشيدة، كما تعتبر هذه المناسبة الجليلة، دعوة متجددة لمواصلة العمل، كل منا في موقعه، لتعزيز مسيرة التنمية للدولة وصون المكتسبات الوطنية".

وتابع "نؤكد العمل باستمرار على تخليد ذكرى شهدائنا، وصون إرثهم، عرفاناً لدورهم العظيم، ووفاء لتضحياتهم التي ستبقى خالدة في ذاكرة الوطن، وندعو الله العلي القدير أن يجزي شهداء الإمارات عنا خير الجزاء، وأن يحفظ دولتنا وقيادتنا وشعبنا، ويديم علينا نعمة الأمن والرفعة والتمكين".