مهرجان العين للكتاب 2025 يحيي "يوم الشهيد"

العين في 30 نوفمبر/ وام/ أحيا مهرجان العين للكتاب 2025، اليوم ذكرى "يوم الشهيد" .

وشارك المنظمون وزوار المهرجان، الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، في إستاد هزاع بن زايد - العين سكوير، في مراسم تنكيس العلم، ووقفة صمت إجلالاً وتقديراً لشهداء الوطن الأبرار، وتخليداً لذكراهم الغالية، ثم رفع العلم مع السلام الوطني لدولة الإمارات، وسط وقوف الحضور احتراماً وتقديراً لتضحيات الشهداء.

وأكد المنظمون أن يوم الشهيد يمثل رمزاً خالداً للتضحية والبطولة، ورسالة للأجيال القادمة بالوفاء للوطن، وهو يوم يستنهض في كل إماراتي شعور الانتماء والمسؤولية.

واعتبروا أن إحياء يوم الشهيد يعزز الوعي الوطني، ويغرس قيم الانتماء لدى المجتمع .