"شؤون منافذ الشارقة": يوم الشهيد يعكس الولاء والانتماء للوطن

الشارقة في 30 نوفمبر/ وام/ أكد محمد إبراهيم الرئيسي مدير شؤون المنافذ والنقاط الحدودية بهيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، أن يوم الشهيد ذكرى وطنية غالية على قلوب جميع الإماراتيين لما يحمله من معان سامية تدفعهم للوقوف بفخر واعتزاز أمام تضحيات شهداء الوطن الأبرار الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة في ميادين العز والشرف.

وأشار الرئيسي إلى أن هؤلاء الأبطال الذين تقدموا الصفوف استحقوا بتضحياتهم ووفائهم أن نعتبرهم مشاعل نور تضيء دروب المستقبل وترسخ دعائم الأمن والاستقرار والرخاء الذي تنعم به دولتنا، لتبقى راية الإمارات خفاقة تعانق عنان السماء بفضل عزيمة هؤلاء الرجال الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه.

وأضاف أن يوم الشهيد مناسبة لتجديد العهد وتأكيد الولاء للقيادة الحكيمة والتعبير عن عميق الامتنان والعرفان لأسر الشهداء وذويهم تلك الأسر التي ضربت أروع الأمثلة في الصبر والاحتساب وحب الوطن وقدمت فلذات أكبادها فداءً لرفعة الاتحاد وصون مكتسباته.

ولفت إلى أن تضحيات الشهداء أصبحت جزءاً أصيلاً من الهوية الوطنية الإماراتية ونبراساً يلهمنا جميعاً لمواصلة مسيرة البناء والتنمية والعمل الدؤوب لرد الجميل لهذا الوطن المعطاء الذي يستحق منا بذل الغالي والنفيس ليبقى عزيزاً شامخاً.