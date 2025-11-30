ولي عهد رأس الخيمة يشارك في المسير الجبلي على قمة جبل جيس احتفالا بعيد الاتحاد 54

رأس الخيمة في 30 نوفمبر/ وام/ شارك سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، في المسير الجبلي الذي أقيم صباح اليوم على قمة جبل جيس احتفالاً بعيد الاتحاد 54، وذلك وسط حضور واسع من المشاركين من مختلف الفئات العمرية.

كما شارك في المسير، الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، والشيخ أرحمة بن سعود بن خالد القاسمي، مدير مكتب سمو ولي العهد، والشيخ الدكتور محمد بن سعود بن خالد القاسمي، السكرتير الخاص لسمو ولي العهد، إلى جانب عدد من المسؤولين.

وجاء تنظيم المسير في إطار الفعاليات الوطنية التي تشهدها الإمارة بهذه المناسبة، حيث مثّل صعود قمة جبل جيس - أعلى قمة في دولة الإمارات - تجسيدًا لروح التحدي والوحدة والانتماء، وتعزيزًا لثقافة الرياضة الجبلية بين أفراد المجتمع.

وعبّر المشاركون عن اعتزازهم بهذه المناسبة الوطنية، مؤكدين أن المسير يعكس تطلعات الإمارة في دعم الأنشطة المجتمعية والرياضية التي ترسّخ الهوية الإماراتية وتُعزّز التواصل بين أفراد المجتمع.