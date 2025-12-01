النادي المصري في عجمان يحتفل بعيد الاتحاد

عجمان في الأول من ديسمبر / وام / نظم النادي المصري في عجمان، أمس، احتفالاً بمناسبة عيد الاتحاد الـ 54 لدولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور معالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان حاكم عجمان، والمستشار مصطفى أنور ممثل القنصل العام لجمهورية مصر العربية في دبي والإمارات الشمالية، ورؤساء وأعضاء الأندية المصرية بالدولة، وعدد من المسؤولين وأبناء الجالية المصرية والمقيمين في الإمارة.

وأكد المستشار لطفي حسين، رئيس النادي المصري في عجمان، في كلمة له خلال الحفل الذي أقيم في مقر النادي الرئيسي بعجمان، أن هذا الحفل يعكس عمق الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع دولة الإمارات ومصر، مشيراً إلى ما تنعم به الجالية المصرية من رعاية واهتمام في دولة الإمارات التي أرست نموذجاً رائداً في التسامح والتعايش واحترام الإنسان.

وأضاف أن الاحتفال بعيد الاتحاد الـ 54 لدولة الإمارات يجسد مشاعر الامتنان للدولة وقيادتها الرشيدة التي وفرت بيئة حاضنة للإبداع والتميز، مؤكداً حرص النادي على تعزيز التعاون الثقافي والمجتمعي والمشاركة الفاعلة في مختلف المناسبات الوطنية.

وتضمن الحفل عروضاً فنية وفقرات فلكلورية وتراثية جسدت الهوية الوطنية الإماراتية وسط تفاعل كبير من الحضور.