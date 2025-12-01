بلدية مدينة العين تزين 60 شارعاً حيوياً احتفاء بعيد الاتحاد الـ 54

العين في الأول من ديسمبر/وام/ استكملت بلدية مدينة العين استعداداتها للاحتفال بعيد الاتحاد الـ 54 من خلال تنفيذ وتشغيل أعمال الزينة في شوارع وميادين منطقة العين، ضمن أجواء احتفالية تعبّر عن روح الاتحاد وتعزز المظهر الجمالي والحضاري للمنطقة.

وقالت المهندسة لطيفة الكويتي مدير مشروع الزينة، إن زينة هذا العام شملت مداخل منطقة العين ومخارجها، وعلى طريق العين - دبي، وطريق أبوظبي -العين ومنطقة وسط المدينة، إلى جانب الجسور الحيوية مثل جسر البلدية وجسر السليمي، وعدد من الدوارات والتقاطعات الحيوية المختارة، ليصل إجمالي أطوال الشوارع المزينة إلى 144.5 كيلومترا موزعة على 60 شارعًا حيوياً .

وأضافت أن أنه تم تزيين شارع البلدية بحلّة احتفالية مميزة لهذا العام، وتضمنت أعمال الزينة مساحات من طرق المناطق الخارجية مثل الوقن، سويحان، الهير، والخزنة مشيرة إلى أن البلدية استخدمت 2848 تشكيلة ضوئية متنوعة صُممت وفق الهوية الموحدة لاحتفالات عيد الاتحاد الـ54.

وحرصت البلدية على استخدام المواد الصديقة للبيئة المستخدمة في تنفيذ الزينة، وتعتمد أنظمة وإنارة حديثة وموفرة للطاقة بما ينسجم مع توجهات إمارة أبوظبي في تعزيز مبادئ الاستدامة البيئية وترشيد استهلاك الطاقة، كما رُوعي في تصميم الزينة استخدام مواد قابلة لإعادة الاستخدام في الأعوام المقبلة، بما يحقق كفاءة في الإنفاق ويعكس التزام البلدية بممارسات بيئية مسؤولة، ويعزز من مكانة العين كمنطقة مستدامة تجمع بين الجمال والوعي البيئي.