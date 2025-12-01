دائرة البلديات والنقل تنجز تقاطع الساعة بمنطقة العين بتكلفة 32 مليون درهم

العين في الأول من ديسمبر /وام/ أعلنت دائرة البلديات والنقل، إنجاز أعمال تطوير تقاطع الساعة في منطقة العين، وبلغت تكلفته نحو 32 مليون درهم، ليشكل معلماً حضرياً جديداً يعيد تعريف المشهد العمراني في المنطقة.

واستغرق تنفيذ المشروع 15 شهراً بأكثر من 82 ألف ساعة عمل دون تسجيل أي إصابة، ويركز المشروع على إنشاء ساعة رباعية الأوجه بتصميم معاصر يستحضر ملامح الساعة الأصلية التي كانت قائمة في سبعينيات القرن الماضي.

ويرتفع المعلم الجديد إلى 8 أمتار، مزوداً بأقواس مضاءة تحمل الساعة المعلّقة التي تحتوي على أربع ساعات موجه على مسارات التقاطع، وتستخدم الساعة نظام إضاءة ذكي قادر على تنفيذ عروض ضوئية في المناسبات والاحتفالات.

وتم اختيار الساعات من علامة أوميغا العالمية خصيصاً للمشروع، ويصل وزن كل ساعة 170 كجم وبقطر 2.5 متر، وتعمل هذه الساعات بخاصية الضبط الآلي عبر نظام GPS، مع خلفية مضيئة لضمان وضوح الرؤية الليلية.

وصُمِّمت الساعة لتتحمل الظروف المناخية القاسية دون الحاجة لواجهة زجاجية، وبهيكل من الفيبرجلاس المثبّت على قاعدة خرسانية بعمق 16.5 متر.

ونفذت أعمال تركيب الساعات يومين فقط وفق الخطة المقررة، ويتم تشغيلها مركزياً من غرفة العمليات في بلدية مدينة العين.

وقال سعادة المهندس عيسى مبارك المزروعي – المدير العام لتطوير البنية التحتية بالإنابة في دائرة البلديات والنقل، إن أعمال التطوير شملت تحسينات واسعة في شبكة الطرق، من بينها إزالة الساعة المائلة القديمة، وإضافة مسار للدراجات الهوائية بطول 650 متراً، ومماشي للمشاه بطول 975 متراً.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ أعمال تجميل تضمنت زراعة مساحات خضراء تزيد عن 4,300 م² من النجيلة، إلى جانب صناديق زراعة، وأزهار موسمية، ونباتات وشجيرات متنوعة ، فضلاً عن زراعة النخيل وأشجار الزيتون. كذلك أضيفت جلسات تستوعب نحو 120 شخصاً، ما يجعل الموقع مساحة جاذبة للسكان والزوار.

و أضاف المزروعي أنه تم تزويد المشروع بالإنارة المتطورة لتعزيز جمالية الموقع عبر أعمدة بارتفاع 14 متراً، ومئات وحدات الإضاءة الأرضية والديكورية التي تبرز تفاصيل القوس والساعة، لافتا إلى أن التقاطع في شكله الجديد يمثل محوراً حيوياً يخدم المحال التجارية المحيطةـ ويوفر فضاءات حديثة للتنزه، مع عمر افتراضي للساعة يصل إلى 20 عاماً.

ومن المستهدف أن يشكل تقاطع الساعة الجديد معلماً بارزاً يثري الهوية الحضرية لمدينة العين، ويجسد التزام الدائرة بتطوير بنية تحتية متقدمة تستشرف المستقبل وتُعزّز جودة الحياة، مع المحافظة على الإرث التاريخي للمدينة.