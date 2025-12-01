المناطق الحرة بالشارقة تحتفل بعيد الاتحاد الـ 54

الشارقة في الأول من ديسمبر / وام / نظمت هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، مساء أمس، احتفالاً بمناسبة عيد الاتحاد الـ 54 للدولة، وذلك في إطار حرصهما على إحياء مسيرة الاتحاد وقيم ومبادئ الآباء المؤسسين.

حضر الاحتفال، سعادة سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، وعدد من مديري الإدارات والموظفين، في مشهد وطني عبر فيه المشاركون عن أسمى معاني الوفاء والولاء للقيادة الحكيمة ولمسيرة الاتحاد.

و تضمنت الاحتفالات تقديم فقرة اليولة التراثية ومجموعة واسعة من الفعاليات الثقافية والتراثية والوطنية التي جسدت الموروث الثقافي لمجتمع الإمارات وعكست إرث الآباء المؤسسين وسمت فيها مشاعر الفخر والاعتزاز والثقة بإنجازات الاتحاد الرائدة ونهضته الحضارية ومسيرة التقدم والتنمية المستدامة، التي تشهدها دولة الإمارات في مختلف المجالات.

وتوجه سعادة سعود سالم المزروعي بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الحكيمة بهذه المناسبة الوطنية، مشيراً إلى أن عيد الاتحاد الـ 54 للدولة يمثل يوما تاريخيا يزداد فيه فخرنا بوطننا ومنجزاته التنموية الكبيرة، التي تحققت منذ انطلاق مسيرته المظفرة التي بدأها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" وإخوانه من الآباء المؤسسين، الذين وهبوا حياتهم لجمع شملنا وكلمتنا نحو هدف عظيم هو الاتحاد ولتمضي قيادتنا الرشيدة على النهج ذاته بعزم وإرادة ورؤية ثاقبة تستشرف المستقبل لتغدو دولة الإمارات نموذجاً عالمياً مُلهِماً في التقدم والازدهار والتطور.

وقال إن الاتحاد الذي نحتفل بذكراه اليوم هو مشروع نهضة حضارية وبرنامج عمل مستدام وقصة ولاء وانتماء، تتعاظم فيه مشاعر الإخلاص والوفاء لوطننا وقيادتنا الرشيدة، التي تنير لنا طريق المستقبل المشرق بفضل حكمتها السديدة ورؤيتها النيرة.

وأكد التزام هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي بالبقاء على العهد والمضي قدماً في تحقيق المزيد من الإنجازات، عبر توفير بيئة أعمال رائدة ومتكاملة وتعزيز مساهمتهما في دعم الاقتصاد الوطني واستقطاب الاستثمارات وترسيخ مكانة إمارة الشارقة ودولة الإمارات وجهةً عالمية للعمل والاستثمار.