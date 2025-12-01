مشاركة متميزة لهيئة أبوظبي للتراث في "معرض الكويت للكتاب"

أبوظبي في الأول من ديسمبر / وام / استعرضت هيئة أبوظبي للتراث خلال مشاركتها في الدورة الـ 48 من معرض الكويت الدولي للكتاب، الذي اختتم أمس الأول تحت شعار "عاصمة الثقافة/ وطن الكتاب"، مجموعة من مبادراتها ومشاريعها التراثية.

وجاءت مشاركة الهيئة في إطار جهودها الرامية إلى حفظ الموروث الثقافي الإماراتي والعربي ونقله إلى الأجيال القادمة، إضافة إلى دعم الحراك الفكري والمعرفي عبر نشر الأبحاث والدراسات في مجالات التراث والأدب.

وشكّل المعرض منصة للتواصل مع طيف واسع من الباحثين والأدباء والمهتمين بالتراث، فضلاً عن مؤسسات ثقافية وتراثية من دول عدة، بما يسهم في تعزيز التبادل المعرفي.

وعرضت الهيئة في جناحها مجموعة متنوعة من الإصدارات في مجالات الأدب والتراث، شملت الشعر النبطي والفصيح، والدراسات النقدية والأدبية، والمعاجم، وكتب التاريخ والتراث الإماراتي والعربي، إلى جانب عدد من الإصدارات المتخصصة.

كما أبرز الجناح مجموعة من أعمال كتّاب وشعراء كويتيين، من بينها ديوان "الأفكار" لعبدالله البصيص، وديوان "عطر الكلام" لماجد الديحاني، وكتاب "عرائس الشعر – قصائد المدح الحوارية في تراث القصيدة النبطية" لإبراهيم حامد الخالدي.