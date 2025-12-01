برجيل العين تحتفل بعيد الاتحاد الـ54

العين في الأول من ديسمبر/ وام/ احتفلت برجيل العين بعيد الاتحاد الرابع والخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة، في فعالية مميزة أقيمت تحت رعاية الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، وبالتعاون مع مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية.

وجسّد الاحتفال عمق الانتماء الوطني لمسيرة الاتحاد، واعتزاز المجتمع الطبي بمسيرة التقدم التي تشهدها الدولة في مختلف القطاعات.

حضر الفعالية، سعادة حشيمة ياسر العفاري، عضو المجلس الوطني الاتحادي، بجانب عدد من المسؤولين والشخصيات المجتمعية، الذين شاركوا في هذا الحدث تقديرًا لقيام الاتحاد ورحلة البناء التي قادتها القيادة الرشيدة عبر خمسة عقود من الإنجازات المتواصلة.

وأكدت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، في كلمتها التي ألقتها نيابة عنها مريم حمد الشامسي، الأمين العام لمؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية، على الدور الوطني الذي تضطلع به المؤسسات الصحية في تعزيز روح الانتماء والمشاركة المجتمعية.

وفي إطار عام الأسرة الذي تحتفي به دولة الإمارات، شكّل هذا الحدث فرصة لتعزيز الروابط بين المجتمع والقطاع الصحي، حيث وفّر الاحتفال مساحة تفاعلية جمعت العائلات بالطاقم الطبي في أجواء وطنية تعكس قيم التلاحم والتعاون.

وتضمن برنامج الاحتفال فقرات تراثية ووطنية جسّدت من خلالها الهوية الإماراتية وقيم الولاء والانتماء، فيما أضفت العروض الفنية أجواء من الفخر والاعتزاز بهذا اليوم الوطني العزيز.

من جهتها أعربت الدكتورة عائشة المهري، الرئيس التنفيذي لبرجيل القابضة في منطقة العين، بهذه المناسبة، عن اعتزازها بإقامة هذا الحدث تحت رعاية الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، مثمّنة دورها البارز في دعم الثقافة والتعليم والمبادرات المجتمعية.

وأكدت أن الاحتفال بعيد الاتحاد هو مناسبة لتعزيز قيم الوحدة والولاء، وتكريم المسيرة التي أرساها الآباء المؤسسون وأكملتها القيادة الرشيدة برؤيتها الطموحة.