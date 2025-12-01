عبد الله بن زايد يعلن إطلاق مبادرة "ننشد متّحدين" الموجهة لكل من يعتبر الإمارات وطنًا له للمشاركة في أداء السلام الوطني

أبوظبي في الأول من ديسمبر/ وام/ أعلن سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إطلاق مبادرة وطنية تحت مسمى "ننشد متّحدين" موجهة لكل من يعتبر دولة الإمارات وطنًا له للمشاركة في أداء السلام الوطني الإماراتي في الثاني من ديسمبر عند الساعة 11:00 صباحًا.

وشارك سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان من خلال صفحته الرسمية على منصة X (تويتر سابقًا) قائلًا: «في 2 ديسمبر، 11 صباحاً… ننشد السلام الوطني متّحدين 🇦🇪 #ننشد_متحدين #عيد_الاتحاد».

ودعا سموه عبر هذه اللفتة الوطنية الجميع في الإمارات السبع للمشاركة في هذه اللحظة المشتركة التي تعكس روح الاتحاد والانتماء ضمن الاحتفالات بعيد الاتحاد لتصل أصداء هذه اللحظة إلى جميع المنازل والشوارع والمدن في مختلف إمارات الدولة.

ومن أجل الاحتفاء بالتنوع الغني الذي تتميز به دولة الإمارات العربية المتحدة، تمت كتابة السلام الوطني الإماراتي بحروف لغتين مختلفتين ليتمكن من أدائه جميع من في الدولة وهما اللغتان العربية والإنجليزية.

تعكس هذه الدعوة إيمان دولة الإمارات العربية المتحدة بأن القوة تكمن في التنوع، وأننا عندما نتّحد معًا، فإننا نشكل مستقبلًا مشتركًا مليئًا بالفخر والانتماء والإمكانات.

ويمكن مشاهدة مقطع الفيديو الرسمي المرفق في الرابط الخاص بمبادرة "ننشد متّحدين" التي حثت الجميع على التدرب ليكونوا جزءًا من هذه اللحظة الوطنية في أداء السلام الوطني مع مشاركة لحظات فخرهم وترابطهم باستخدام وسم #ننشد_متحدين. #عيد_الاتحاد.