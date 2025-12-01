انعقاد الاجتماع الأول للجنة التعاون للشراكة الإستراتيجية بين دولة الإمارات وأذربيجان

أبوظبي في الأول من ديسمبر/ وام/ ترأس معالي سعيد الهاجري وزير دولة، وسعادة يالتشين رفاييف نائب وزير الخارجية في جمهورية أذربيجان، الاجتماع الأول للّجنة التعاون للشراكة الإستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان في أبوظبي، بمشاركة كبار المسؤولين من الجانبين.

يعكس انعقاد اللجنة الإستراتيجية عمق الشراكة والرؤية الإستراتيجية المشتركة بين البلدين والتزامهما بتعزيز التعاون في القطاعات ذات الأولوية من خلال إطار مؤسسي يهدف إلى تحقيق تقدم فعال ومستدام.

استعرض الجانبان خلال الاجتماع أبرز الإنجازات التي تم تحقيقها خلال عام 2025، والتي أسهمت بدورها في ترسيخ العلاقات بين دولة الإمارات وأذربيجان، لاسيما التوقيع على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، والإعلان عن الشراكة الإستراتيجية الشاملة والزيارات المتبادلة رفيعة المستوى بما في ذلك زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" في سبتمبر 2025، وزيارة فخامة إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان في يوليو 2025.

واتفق الجانبان على إنشاء لجان فرعية في قطاعات رئيسية تشمل الدبلوماسية والسياسة، والتعاون الاقتصادي، والدفاع، وإنفاذ القانون، والشؤون الإنسانية (التعليم، الثقافة، والتكنولوجيا المتقدمة)، والتعاون في مجال الطاقة والاستدامة.

وناقش الجانبان آلية تنفيذ خارطة طريق للأعوام الخمسة المقبلة، وعددا من المشاريع المشتركة ذات الأولوية.

وأكد معالي الهاجري في كلمة له خلال الاجتماع، أن هذه الاجتماعات تعكس العلاقات المتنامية بين البلدين، وتشكل خطوة مهمة أخرى نحو تعزيز الأهداف المشتركة وتطوير التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

واختتم الاجتماع باتفاق الجانبين على عقد الاجتماع المقبل للّجنة في باكو، في خطوة تعكس التزام البلدين المتواصل بالحوار والتعاون.

شارك في الاجتماع عدد من المسؤولين من وزارة الدفاع، والعدل، والداخلية، والاقتصاد والسياحة، والتجارة الخارجية، والتعليم، والتغير المناخي والبيئة، والطاقة والبنية التحتية، والثقافة، بالإضافة إلى ممثلين من موانئ أبوظبي، ومبادلة، القابضة (ADQ)، ومصدر، وXRG.