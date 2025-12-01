وزارة الصحة تحتفل بعيد الاتحاد الـ 54

دبي في الأول من ديسمبر / وام / احتفلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بعيد الاتحاد الـ 54 في مقرها بدبي، وفي المكاتب التمثيلية في مختلف أنحاء الدولة، وسط أجواء احتفالية عكست أسمى معاني الهوية الوطنية والانتماء للوطن والقيادة الرشيدة.

شهدت الاحتفالية حضوراً رسمياً، ضم وكلاء الوزارة المساعدين، ومدراء الإدارات والأقسام المختلفة، إلى جانب موظفي الوزارة.

وأكد سعادة سالم الدرمكي مستشار معالي وزير الصحة ووقاية المجتمع في كلمة ألقاها خلال الاحتفال، أن عيد الاتحاد مناسبة وطنية عزيزة لتجديد العهد والعزم على تعزيز وترسيخ قوة الاتحاد ومنعته وأن أبناء الإمارات متحدون في ولائهم للقيادة الرشيدة وانتمائهم للوطن وصون أركانه للحفاظ على رايته خفاقة وشامخة، كما أرادها القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ، وإخوانه الآباء المؤسسون "طيب الله ثراهم"، الذين صاغوا مسيرة الاتحاد على أسس راسخة بعزيمتهم وإيمانهم بوطن واحد وشعب واحد ومصير واحد.

وأشار إلى أن دولة الإمارات و بتوجيهات القيادة الرشيدة تواصل المسيرة بخطى واثقة نحو مستقبل أكثر ازدهاراً ورفعة، مستلهمين من إرث الآباء المؤسسين قيم العطاء والتفاني في خدمة الوطن والإنسان.

و قال إنه في الوقت الذي أصبحت فيه دولة الإمارات نموذجاً ملهماً يمثل قصة وطن متطلع للريادة لا تنتهي فصولها، نكتبها كل يوم بإنجاز جديد وإرادة متجددة، تواصل الوزارة نهجها لترسيخ منظومة صحية رائدة تتمحور حول الإنسان والتنمية المستدامة واستشراف المستقبل.

ورفعت قيادة الوزارة التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات، معاهدة على متابعة مسيرة الاتحاد لتكون دولة الإمارات في مصاف أرقى دول العالم، وهنأت أيضا أبناء الإمارات والمقيمين بهذه المناسبة الوطنية وعبرت عن التطلع لمزيد من التقدم والازدهار للدولة وترسيخ مكانتها المرموقة بين الأمم.