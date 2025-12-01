"الإمارات للدواء" تحتفل بعيد الاتحاد الـ 54

دبي في الأول من ديسمبر / وام / نظمت مؤسسة الإمارات للدواء احتفالاً بمناسبة عيد الاتحاد الـ 54 للدولة في مقرها بدبي، بحضور سعادة الدكتورة فاطمة الكعبي المديرة العامة المؤسسة، ومسؤوليها وموظفيها في أجواء وطنية عكست روح الانتماء والفخر بإنجازات الوطن.

وقالت الدكتورة فاطمة الكعبي ، إن عيد الاتحاد يمثل محطة سنوية نستذكر فيها بكل فخر واعتزاز المسيرة المباركة التي سطرها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" والآباء المؤسسون، والتي أثمرت قيام دولة عصرية تبوأت مكانة رائدة بين الأمم في مختلف المجالات.

وأضافت أن دولة الإمارات تواصل الإنجازات والمكتسبات الوطنية تحت القيادة الرشيدة نحو مزيد من الريادة والتميز في شتى الميادين، مرسخة مكانتها كنموذج عالمي للتقدم والازدهار.

وقالت إن الاحتفال بعيد الاتحاد يجسد قيماً راسخة تمثل جوهر الهوية الوطنية الإماراتية، من حيث التلاحم والتضامن والعمل بروح الفريق الواحد والإخلاص في خدمة الوطن، والتي تشكل البوصلة التي توجه مسيرتنا نحو المستقبل.

وأشارت الكعبي إلى حرص مؤسسة الإمارات للدواء على ترسيخ هذه القيم النبيلة في بيئة العمل المؤسسي، من خلال تعزيز ثقافة التعاون والابتكار والتميز في الأداء، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة، لضمان استدامة منظومة دوائية متطورة تلبي احتياجات المجتمع وتواكب أفضل الممارسات العالمية.