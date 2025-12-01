سكيك يبدأ غداً مشواره في بطولة روليار ألجارف كلاسيك للجولف

دبي في الأول من ديسمبر/وام/ يستهل أحمد سكيك، قائد منتخبنا الوطني للجولف، مشاركته الثانية في الموسم الجديد لجولة مينا للجولف، غدا الثلاثاء في بطولة «روليار ألجارف كلاسيك» التي تستضيفها البرتغال على ملعب أكونور في منتجع أميندويرا، خلال الفترة من 2 إلى 4 ديسمبر الجاري، بنظام 54 حفرة.

يمثل "سكيك" الإمارات بين 87 لاعباً من 30 دولة، في ثاني محطات الجولة الإماراتية الاحترافية الوحيدة المعتمدة رسمياً من التصنيف العالمي لمحترفي الجولف (OWGR)، والتي تمنح نقاطاً مؤثرة في الترتيب الدولي وتُعد بوابة تطويرية للاعبين الطامحين للوصول إلى الجولات الكبرى.

كان "سكيك" قد شارك الأسبوع الماضي في بطولة تحدي أرويرا الافتتاحية للموسم نفسه بالبرتغال، والتي توّج بها الإيطالي لودوفيكو أدابو.

وقال أحمد سكيك بعد إنهاء تدريباته على ملعب البطولة: «الملعب هنا مختلف تماماً عن أرويرا، الممرات أوسع ويذكّرني كثيراً بملاعب دبي في كل رحلة أحرص على تعلّم شيء جديد، سواء كانت البطولة كبيرة أو صغيرة، فالتعلم هو الهدف الأساسي في النهاية».