لبنان تستضيف النسخة الـ 66 من بطولة محاربي الإمارات 11 ديسمبر

أبوظبي في الأول من ديسمبر/وام/ أعلنت اللجنة المنظمة لسلسلة بطولات "محاربي الإمارات" للفنون القتالية المختلطة إقامة النسخة الـ66 من الحدث يوم 11 ديسمبر الجاري في ملعب فؤاد شهاب بمدينة جونيه اللبنانية، بعد أن أقيمت النسخة الـ 48 في مدينة بالنياريو كامبوريو البرازيلية.

ينظم البطولة "بالمز الرياضية" تزامنا مع ختام بطولة الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة آسيا 2025 ويشارك فيها 20 من أبرز المواهب العربية والاقليمية من بينهم عدة أبطال لبنانيين، ويشهد النزال الرئيسي مواجهة قوية بين نجم لبنان المخضرم جورج عيد أمام المغربي محمد الجغدال، ويلتقي في النزال الرئيسي المشترك نجمين صاعدين من لبنان هما شادي قباني وعلي طباجة.

وقال فؤاد درويش الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية، رئيس اللجنة المنظمة : "تجسد بطولة محاربي الإمارات رؤية الإمارات والعاصمة أبوظبي في نشر ألعاب الفنون القتالية المختلطة في المنطقة العربية وعلى مستوى العالم بطريقة احترافية مميزة".