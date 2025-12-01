الحلقة المباشرة السادسة من "شاعر المليون" تنطلق غدا

أبوظبي في الأول من ديسمبر / وام / تبث قناتا "أبوظبي" و"بينونة" ليلة غد الحلقة المباشرة السادسة في الموسم الثاني عشر من برنامج "شاعر المليون"، الذي تُنتجه هيئة أبوظبي للتراث تحت شعار “قصيدنا واحد”، ضمن رؤيتها الرامية إلى الحفاظ على الإرث الشعري وترسيخ مكانته في المشهد الأدبي العربي.

يشارك في الحلقة، التي تعرض مباشرة على قناة «شاعر المليون» في "يوتيوب"، كل من الشعراء محمد النفيعي، وسامي الشرابي، وعبد المجيد السبيعي، من السعودية، والشاعر وضاح العدوان من الأردن، والشاعر ناصر بن ناجي من الكويت، والشاعر حافظ الجرباني من اليمن. وسيُلقون قصائدهم أمام لجنة التحكيم المكوّنة من الدكتور سلطان العميمي، والدكتور غسان الحسن، والشاعر حمد السعيد.

وكانت الحلقة المباشرة الخامسة التي بُثت الثلاثاء الماضي قد أسفرت عن تأهُّل الشاعرين مصعب بن علي الفطيسي من سلطنة عُمان، وموسى محمد بطي القبيسي من دولة الإمارات، إلى المرحلة التالية بنتيجة 48 درجة من 50 لكل منهما، فيما جاءت بقية النتائج بحصول فارس عايض العتيبي من الكويت على 47 درجة، وعبدالله محمد العجمي من الكويت على 46درجة، وفيصل الزبيني العنزي من السعودية على 45 درجة، وناصر بن شنان من السعودية على 41 درجة، في انتظار تأهل أحدهم إلى المرحلة التالية بتصويت الجمهور خلال هذا الأسبوع.

وأُعلن في الحلقة السابقة تأهل الشاعر عيد فهيد الشمري من السعودية، إلى مرحلة الـ24 بتصويت الجمهور بعد حصوله على 96 درجة من 100، وتمثل مجموع درجات لجنة التحكيم ودرجات تصويت الجمهور.

ويُعد برنامج "شاعر المليون"، محطة مهمة في المشهد الشعري، لما يقدّمه من مساحة رحبة لظهور المواهب وإبراز أصوات جديدة، وسط منافسة تتجدّد كل موسم وتحظى بمتابعة واسعة من جمهور الشعر ومحبيه.