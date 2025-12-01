"مزدلفة" تحصد "السيف الذهبي" للحول في جائزة زايد الكبرى للهجن

أبوظبي في الأول من ديسمبر/وام/ اختتمت اليوم منافسات جائزة زايد الكبرى للهجن 2025، التي أقيمت على مدار 8 أيام في ميدان الوثبة، بمشاركة آلاف المطايا من هجن أبناء الدولة، ودول مجلس التعاون الخليجي، بالتزامن مع احتفالات عيد الاتحاد.

وشهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد الإمارات لسباقات الهجن منافسات اليوم الختامي لأشواط الحول والزمول، وتوج الفائزين بحضور كبير لملاك ومحبي رياضة الهجن بالدولة.

وتألقت "مزدلفة" وأهدت شعار مانع علي حماد الشامسي السيف الذهبي لجائزة زايد الكبرى للهجن، في شوط الحول المفتوح لمسافة 6 كيلومترات ، في أقوى وأهم أشواط الجائزة، بالإضافة إلى 5 ملايين درهم، للعام الثاني على التوالي.

وقطعت "مزدلفة" مسافة الشوط مسجلة 8:53:60 دقيقة، "أفضل توقيت" في ختام الجائزة، وجاءت "التماس" بنفس الشعار في المركز الثاني، وحصدت 2.5 مليون درهم، بينما حققت "العين" المركز الثالث، وأهدت مالكها حفيظ سعيد المري 1.5 مليون درهم.

وفرض شعار الشامسي أفضليته في يوم الرموز الأغلى بعد أن حصد بندقية الزمول المفتوح، إضافة إلى 1.5 مليون درهم، بحصد "صقر" لقب الشوط، بزمن قدره 9:01:27 دقيقة، وجاء ثانيا "غصاب" لمحمد عبد الله سعيد علي، وثالثاً "سياف" لمحمد جار الله المري.

وأهدت "نثرية" شعار ناصر عبد الله المسند من الهجن القطري صدارة شوط الحول المحليات، ليحصد مالكها السيف الفضي، بالإضافة إلى مليوني درهم، مسجلة 9:00:07 دقيقة.

وذهب رمز الزمول المحليات إلى "كفو" بشعار محمد سلطان مرخان الكتبي بحصد شداد الشوط ومليون درهم، محققا 8:59:83 دقيقة.