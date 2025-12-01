خالد بن زايد: عيد الاتحاد مناسبة وطنية نستحضر فيها مسيرة العطاء والنهضة

أبوظبي في الأول من ديسمبر/وام/ أكد سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان ، رئيس مجلس أمناء هيئة زايد لأصحاب الهمم أن عيد الإتحاد يشكل مناسبة وطنية نستحضر فيها مسيرة العطاء والنهضة.

و قال سموه في كلمة بهذه المناسبة :" يُجسّد عيد الاتحادِ الرابع والخمسون مناسبة وطنية غالية على قلوبنا جميعاً، نستحضر فيها مسيرة العطاء والنهضةِ التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وأخوانه المؤسسون الذين وضعوا أسسَ دولة راسخة الأركان، شامخة بالإنجازات،موحدة بالعزيمة والإرادة.

وأكد سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان أن الاحتفال بعيد الإتحاد فرصة عظيمة للتعبيرِ عن فخرِنا واعتزازِنا بوطننا الغالي، وولائنا لقيادتنا الحكيمة التي تواصل مسيرة البناء والتمكين، وتغرس فينا قيم الخيرِوالتسامح والعطاءِ والإنسانية، تحت راية الاتحاد التي تظلنا جميعاً بالأمنِ والإستقرار .

و قال سموه :"في هذه المناسبة الوطنية الغالية، نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السموالشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ، أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكّام الإمارات، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان،نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسمو أولياء العهود ونواب الحكام، وشعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة.

وأكد أن عيدَ الإتحاد يُذكّرنا بروح الوحدةِ الوطنية، ويؤكّد مكانة دولتنا المرموقةَ وإنجازاتها الرائدةَ في شتّى المجالات،ويُجسّد رؤيةَ قيادتِنا الرشيدة في بناءِ دولة مزدهرة، متقدّمة،ومتميّزة على الصعيدين الإقليمي والعالمي داعيا الله تعالى أن بحفظَ الإمارات وقيادتَها الرشيدة، وأن يديم عليها نعمة الإتحاد والاستقرار".