محمد بن خليفة: الثاني من ديسمبر سيظل يوما فارقا" في تاريخ دولة الإمارات

أبوظبي في الأول من ديسمبر / وام /أكد سمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان أن الثاني من ديسمبر من العام 1971سيظل يوما فارقا" في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة راسخا في حنايا قلوب ووجدان قيادتها وشعبها المعطاء والمقيمين على أرضها بوصفه اليوم الذي شهد بزوغ فجر دولة الاتحاد على أيدي المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه و إخوانه حكام الإمارات رحمهم الله الذين سطروا صفحة من أروع صفحات التاريخ وما قدمه المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان خلال مرحلة التمكين التي شهدت إنجازات كبيرة في المجالات كافة لتواصل الإمارات طريقها بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله نحو مدارج المجد والعزة.

وقال سموه في كلمة له في عيد الاتحاد الـ54 لدولة الإمارات :" نحتفي اليوم بأكثر من نصف قرن من الإنجازات في ظل قيادة مخلصة وشعب وفي محب لوطنه وقيادته ونستذكر في هذا اليوم الأغر بكل اعزاز وإكبار ما بذله الآباء المؤسسون من تضحيات متحملين كل الصعاب لتنطلق دولتنا في طريقها نحو المستقبل في مسيرة مباركة رسخت خلالها أركان دولة تأسست على نبل الغاية ناشرة أشرعة الخير في أرجاء العالم أجمع بتوجيهات القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله فاتحة أبواب الأمل والخير أمام أبناء شعبها الذي تعد سعادته غايتها الأولى".

وأضاف سموه أن دولة الإمارات وهي تحتفي بهذه المناسبة الوطنية الغالية تواصل حصد المراتب الأولى عالميا في جميع المجالات برؤى قيادتها وإخلاص شعبها .. عاقدة العزم على مواصلة انطلاقتها نحو عقود جديدة مليئة بالخير والنماء و الازدهار والعزة.

وقال سموه :" سنظل أوفياء لدولتنا وقيادتها ملتفين حولها ليزداد وطننا رفعة وأمنا واستقرارا ولتبقى رايته خفاقة في ساحات الخير والعطاء و التميز.

ورفع سموه في ختام كلمته أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الوطنية الغالية إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة سائلا الله تعالى أن يديم على الوطن الغالى الأمن والاستقرار والازدهار والنماء وأن يحفظ الإمارات قيادة وحكومة وشعبا.