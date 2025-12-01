سلطان بن طحنون : عيد الاتحاد رمز للقوة والوحدة والازدهار

أبوظبي في الأول من ديسمبر /وام/ أكد معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مكتب "فخر الوطن"، أن الاحتفال بعيد الاتحاد الرابع والخمسين ليس فقط احتفالاً باتّحاد الامارات، بل لحظة للتأمل في الرؤية والعزيمة والجهود المخلصة التي حوّلت الدولة إلى رمز للقوة والوحدة والازدهار، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".

وأشار معاليه في كلمة بهذه المناسبة ، إلى ان الدولة حقّقت في زمن قياسي خطوات كبيرة في جميع المجالات، من النمو الاقتصادي إلى التنمية الاجتماعية، والابتكار العلمي، والدبلوماسية العالمية.

وتوجه معاليه بأحر التهاني وأصدق آيات الامتنان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" و صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الامارات، وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد

آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسمو أولياء العهود وشعب الإمارات الكريم ، بمناسبة عيد الاتحاد الـ 54 للدولة.

وأضاف معاليه أن إنجازات الإمارات في القطاع الصحي والطبي برزت من خلال تعزيز البنية التحتية الصحية ، وذلك بإنشاء مستشفيات ومراكز طبية عالمية المستوى، مثل مدينة الشيخ شخبوط الطبية ومستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، وتطبيق معايير جودة ورعاية صحية وفقًا للمعايير الدولية والاستجابة لجائحة كوفيد-19بجهود أبطال خط الدفاع الأول ومكتب فخر الوطن ومختلف الهيئات الصحية في الدولة .

وأكد أن دولة الإمارات وبدعم وتوجيهات قيادتها الحكيمة أثبتت ريادتها في القطاع الصحي، من خلال مبادرات مبتكرة واستثمارات إستراتيجية، معربا عن امتنان مكتب فخر الوطن، للعاملين في خط الدفاع الاول، ونوه إلى أن المكتب يعمل على تعزيز دورهم وتأمين مستقبلهم المهني والإنساني .