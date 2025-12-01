محمد القرقاوي: في عيد الاتحاد نحتفي بمسيرة وطنية عمادها الإنسان

دبي في الأول من ديسمبر /وام/ أكد معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، تواصل ترسيخ مكانتها واحدة من أسرع دول العالم نمواً وتقدماً، ونموذجاً رائداً في بناء المستقبل واستشراف فرصه.

وقال معاليه إن الإمارات تحتفي في عيد الاتحاد الـ 54 بمسيرة وطنية أسس ركائزها المغفور لهم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه من الآباء المؤسسين "رحمهم الله"، والتي قامت على الإيمان بالإنسان وتمكينه، وعلى الثقة بأن الاتحاد هو الطريق إلى النهضة والازدهار.

وأضاف معاليه في كلمة بهذه المناسبة ، أن الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات اليوم ليست امتداداً لمسيرة نمو متسارعة فحسب، بل نتيجة رؤية قيادية وضعت الإنسان في قلب التنمية، واستثمرت في بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والابتكار، ما عزز حضور الدولة على خريطة العالم منصة لصناعة الفرص، وبيئة تستقطب الكفاءات والموهوبين، ونموذجا فريدا لدول المستقبل.

وأعرب وزير شؤون مجلس الوزراء عن أصدق التهاني للقيادة الرشيدة ولشعب دولة الإمارات بهذه المناسبة الوطنية الغالية، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على دولتنا الأمن والاستقرار والتقدم، وأن يوفق أبناءها لمواصلة مسيرة الريادة والبناء.