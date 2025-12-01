عهود الرومي: عيد الاتحاد الـ 54 محطة طموحة في رحلة الإمارات نحو المستقبل

دبي في الأول من ديسمبر/وام/ أكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، أن عيد الاتحاد، يمثل مناسبة وطنية سامية تتجسد فيها معالم رحلة دولة الإمارات الطموحة إلى المستقبل، التي أرسى قواعدها الآباء المؤسسون قبل 54 عاماً، وتتواصل اليوم في ظل القيادة الرشيدة لتضيف كل يوم إنجازاً جديداً يضاف لمشهد التقدم والازدهار والتطور الذي تعيشه الإمارات في مختلف المجالات.

وقالت معاليها في تصريح بهذه المناسبة الوطنية : " في عيد الاتحاد نجدد العهد للقيادة بمواصلة العمل متحدين متكاتفين، لتظل دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بلد خير وازدهار، ونموذجاً عالمياً في النمو والتطور المستدام، ومثالاً في صناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وتوجهت وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل بالتهاني لقيادة دولة الإمارات، وكافة أفراد المجتمع، متمنية أن يعيد الله هذه المناسبة الغالية على الإمارات وأهلها بالخير والازدهار.