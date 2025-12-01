موزة بنت مبارك : الاتحاد مسيرة خالدة ومنجزات تتجدد عاماً بعد عام

أبوظبي في الأول من ديسمبر/وام/ أكدت الشيخة الدكتورة موزة بنت مبارك بن محمد آل نهيان رئيسة مجلس إدارة مؤسسة المباركة أن الاحتفاء بعيد الاتحاد الرابع والخمسين يأتي هذا العام ودولة الإمارات العربية المتحدة تزهو بمنجزاتها الوطنية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية وقد رسخت مكانتها في صدارة الأمم التي تنعم بالأمن والاستقرار وتحرص على تعزيز السلام في مختلف ربوع العالم.

وقالت في تصريح بهذه المناسبة :" إن عيد الاتحاد يمثل مناسبة وطنية غالية نستحضر فيها بكل فخر واعتزاز الدور الرائد للمغفور له الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه ونجدد فيها الاعتزاز بعزيمة وإرادة زعيم جسد بمنجزاته الحضارية تاريخاً خالداً من البذل والعطاء في سبيل رفعة الوطن وتقدمه وازدهاره".

وأضافت : "وبحمد الله تعالى يترسخ هذا النهج كل يوم معززا مكانة صرح الاتحاد الخالد الذي نفاخر بمنجزاته الوطنية ومكتسباته الحضارية في مختلف الميادين وذلك ضمن منظومة شاملة من التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة برعاية القيادة الرشيدة".

وقالت إنه مع احتفالات الوطن بعيد الاتحاد تتضاعف فرحتنا بتوجيهات القيادة الرشيدة بشأن تخصيص عام 2026 ليكون "عام الأسرة" وهي رؤية خلاقة تؤكد مكانة الأسرة ودورها المحوري في بناء المجتمع وترسيخ الهوية الوطنية لدى الأجيال.

وأكدت أن عيد الاتحاد سيظل عيداً لكل أبناء وبنات الوطن والمقيمين على أرضه الطيبة يستحضرون فيه بكل فخر جهود القائد المؤسس طيب الله ثراه في تدشين هذا النموذج الوحدوي الفريد الذي أعلى من مكانة الانسان ووفر له البيئة المحفزة على التطور والازدهار، منوهة إلى أن تجربة دولة الاتحاد أصبحت اليوم نبراساً للتنمية المستدامة على مختلف الصعد المحلية والاقليمية والدولية.