أحمد الصايغ: عيد الاتحاد إرث الآباء المؤسسين وعهد القيادة للمستقبل

دبي في الأول من ديسمبر/وام/ قال معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، إن عيد الاتحاد مناسبة وطنية خالدة تتجدد فيها مشاعر الفخر والانتماء في نفوس أبناء الوطن، وتستحضر فيها القيم التي غرسها الآباء المؤسسون حين وضعوا لبنة الاتحاد على أرض الخير والعطاء والتي أثمرت وطناً قوياً آمناً ونموذجاً فريداً في الوحدة والتلاحم والريادة لتبقى دولة الاتحاد المنارة التي تضيء لنا الطريق.

وأضاف معاليه ، في كلمة بمناسبة عيد الاتحاد الـ 54 للدولة : " نستذكر في هذا اليوم القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه"، وإخوانه الذين صاغوا مسيرة الاتحاد على أسس متينة ومبادئ ثابتة بعزيمتهم وإيمانهم بوطن واحد وشعبٍ واحدٍ ومصير واحد ، وها نحن اليوم، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وإخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات، نواصل المسيرة بخطى واثقة نحو مستقبل أكثر ازدهاراً ورفعة، مستلهمين منهم قيم العطاء والتفاني في خدمة الوطن والإنسان".

وأكد أن الاتحاد قصة وطن لا تنتهي فصولها، نكتبها كل يوم بإنجاز جديد وإرادة متجددة، نستخلص منها الدروس والعِبَر بإنجازاتها التي تقف شاهدة على قوة الإرادة والعزيمة والإصرار على النجاح ، ونحن في الوزارة نواصل المسيرة عبر بناء منظومة صحية رائدة تُجسّد رؤية قيادتنا في جعل الإنسان محور التنمية وغايتها، وتعزيز جاهزية القطاع الصحي لمواكبة المستقبل وتحقيق جودة الحياة لكل من يعيش على أرض الإمارات.

وقال : " نجدد العهد في عيد الاتحاد، بأن نبقى أوفياء للأمانة التي تركها زايد لنا جميعاً، حريصين على إنجازات وطن لا يعرف المستحيل، متمسكين بهويتنا وقيمنا وتقاليدنا الأصيلة، ماضين بثقة تحت راية القيادة الحكيمة نحو مئوية الإمارات، لمضاعفة الجهد والعطاء لتحقيق كل طموحاتنا في مختلف المجالات والأخذ بكل أدوات التقدم ، عاش الاتحاد، وعاشت الإمارات نموذجاً للوحدة والريادة والإنسانية".