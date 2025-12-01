عمر سلطان العلماء: عيد الاتحاد مناسبة وطنية نجدد فيها العزم على المضي بثقة نحو المستقبل

دبي في الأول من ديسمبر/وام/ أكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، أن عيد الاتحاد يشكّل محطة وطنية متجددة لترسيخ قيم الوفاء والانتماء، وتجديد العهد بأن يبقى أبناء الإمارات متحدين في حب الوطن، وصناعة حاضرٍ يفاخر به العالم، وبناء مستقبل أكثر ازدهاراً للأجيال القادمة.

وقال معاليه في تصريح بمناسبة عيد الاتحاد 54 ، إن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، تواصل مسيرتها الريادية وتنميتها الحضارية القائمة على روح الاتحاد والرؤية الواحدة والغاية المشتركة التي تجمع أبناء الوطن.

وأضاف أن الاحتفال بعيد الاتحاد يأتي في ظل قيادة ملهمة جعلت من الإنسان محوراً للتنمية وركيزة للبناء، مواصلةً نهج الآباء المؤسسين في تعزيز الوحدة، وترسيخ القيم الأصيلة، وتحويل الطموحات الوطنية إلى إنجازات نوعية.

وأكد أن هذه المناسبة الوطنية العزيزة لا تقتصر على استذكار ما تحقق من إنجازات، بل تجدد العهد على مواصلة العمل لتحقيق رؤى وتطلعات الدولة نحو مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً.