زكي نسيبة: رسالة جامعة الإمارات التعليمية والثقافية امتداد لرسالة الاتحاد

العين في الأول من ديسمبر/وام/ قال معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة إن الإمارات تحتفل اليوم بعيد الاتحاد وهي أكثر ازدهاراً وتطوراً ورفعة في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله".

وأضاف معاليه في كلمة له بمناسبة عيد الاتحاد الرابع والخمسين:" نؤمن في جامعة الإمارات، بأن رسالتنا التعليمية والثقافية هي امتداد لرسالة الاتحاد، فالجامعة تعمل على ترسيخ قيم الولاء والانتماء للوطن، وإعداد جيل متميز يتمتع بأعلى مستويات العلم والمعرفة، قادر على صون مكتسبات الوطن والمشاركة في صنع حضارته واستدامة نهضته.

وأوضح أنه في هذا اليوم المجيد، نستذكر إرث الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، الذي جعل من التعليم ركيزة لبناء الإنسان، ومن الفكر سبيلًا لنهضة الأمة حفظ الله دولة الإمارات وقيادتنا الحكيمة، وأدام على أرضها روح الإبداع والتلاحم، لتبقى نموذجًا للوطن المزدهر الذي يصنع المستقبل بعقول أبنائه وإرادتهم.

من جانبه أكد سعادة الدكتور أحمد علي الرئيسي مدير جامعة الإمارات العربية المتحدة إن عيد الاتحاد الرابع والخمسين يُجسّد مناسبةً وطنيةً راسخةً في وجدان أبناء الإمارات، نستحضر فيها المسيرة المباركة التي قادتها قيادتنا الرشيدة بحكمةٍ وبصيرةٍ نحو بناء دولةٍ حديثةٍ قوامها الإنسان والمعرفة، وأساسها الإيمان بالعمل والعطاء.

وقال إن دولة الإمارات العربية المتحدة أرست نموذجاً تنموياً متفرّداً يُجسّد الإرادة والطموح، ويُبرز قدرتها على صناعة المستقبل برؤيةٍ استباقيةٍ تستثمر في العقول وتُكرّس قيم الابتكار .

ولفت إلى أن جامعة الإمارات العربية المتحدة تواصل أداء دورها الوطني بوصفها منارةً للعلم والبحث، وبيتاً للخبرة والفكرحيث تسعى إلى إعداد جيلٍ من الكفاءات القادرة على مواصلة مسيرة التنمية، والمشاركة بفاعلية في تحقيق مستهدفات الدولة في مجالات الاقتصاد القائم على المعرفة، والاستدامة، والذكاء الاصطناعي، والتقنيات المتقدمة.