عبد الرحمن العور : عيد الاتحاد انطلاقة متجددة نحو مستقبل مزدهر

أبوظبي في الأول من ديسمبر / وام / أكد معالي الدكتور عبد الرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين ، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة ن أن عيد الاتحاد يمثل انطلاقة متجددة نحو مستقبل مزدهر .

و قال معاليه في تصريح بهذه المناسبة : "نستذكر في عيد الاتحاد المعاني والقيم العظيمة التي أرساها الآباء المؤسسون الذين وضعوا الركائز الأولى لدولة تقوم على التلاحم وتمكين الإنسان، وتوجيه الموارد لبناء وطن قادر على المنافسة والريادة".

وأضاف معاليه : "تواصل دولة الإمارات مسيرة البناء التي بدأت قبل أكثر من خمسة عقود، من خلال العمل الدؤوب على تعزيز مكانة الدولة إقليمياً ودولياً، وترسيخ منظومة متكاملة تُعلي قيمة الإنسان بوصفه الثروة الأولى ومحور التنمية الوطنية".

وأشار معاليه إلى أن عيد الاتحاد الـ 54 يمثل انطلاقة متجددة لمواصلة العمل بالمبادئ التي قامت عليها الدولة، وفي مقدمتها الاستثمار في الإنسان الإماراتي، وتمكينه علمياً ومهنياً، وصقل مهاراته ليكون قادراً على الإسهام في مستقبل الدولة وازدهارها، موضحا أن الإمارات حرصت على تطوير منظومة التعليم، وتعزيز جاهزية الكفاءات الوطنية، وبناء بيئة عمل داعمة للابتكار والإنتاجية، بما يعكس رؤية قيادة طموحة تضع مستقبل المواطن الإماراتي في صدارة أولوياتها".