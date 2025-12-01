وزير العدل:عيد الاتحاد الـ54 مناسبة تُخلّد الإرث العظيم للآباء المؤسسين

أبوظبي في الأول من ديسمبر /وام/ قال معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، إن الإمارات تقف ​في عيد الاتحاد الرابع والخمسين، أمام مناسبة وطنية تُخلّد الإرث العظيم الذي تركه الآباء المؤسسون، وعلى رأسهم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذين وضعوا أسس دولة قامت على العدل المطلق، وسيادة القانون، وصون كرامة الإنسان.. مؤكدا أن الاتحاد كان انطلاقة حضارية بُنيت على مبادئ نبيلة، وأصبح صرحاً راسخاً لحماية الحقوق ورعاية مصالح الوطن.

​وأضاف معاليه في كلمة بمناسبة عيد الاتحاد الـ54: "اليوم، تواصل منظومتنا القضائية أداء دورها الريادي بوصفها ركيزة أساسية لأمن واستقرار الدولة، وحاضنةً لقيم العدل وسيادة القانون، وداعمةً لمسيرة التنمية المتسارعة التي تشهدها الإمارات في جميع الميادين".

​وجدّد بهذه المناسبة السامية العهد بالعمل وفق توجيهات القيادة الرشيدة وتعزيز جاهزية مؤسساتنا القضائية، وتكريس بيئة قانونية صلبة تُسهم في حماية المكتسبات الوطنية ودفع مسيرة التقدم والازدهار، ​وكل عام ودولة الإمارات بخير، تزهو آمنة مزدهرة تحت راية الاتحاد".