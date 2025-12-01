أحمد جمعه الزعابي: عيد الاتحاد مناسبة للتعبير عن التقدير والامتنان للقادة المؤسّسين

أبوظبي في الأول من ديسمبر/ وام/ قال معالي أحمد جمعه الزعابي مستشار رئيس الدولة، إنه في الذكرى الرابعة والخمسين لتأسيس اتحاد دولتنا، يطيب لي أن أرفع أسمى آيات التهنئة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد

آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله"، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة،وهم يُعزّزون روح الاتحاد ويُرسّخون مبادئه ويسعون لرفاهية واستقرار مواطنيه، كما أُهنّئ شعب دولتنا والمقيمين من أبناء الدول الشقيقة والصديقة بمناسبة هذا اليوم المجيد.

وأضاف معاليه في كلمة له بمناسبة عيد الاتحاد الـ 54، أن احتفالنا بذكرى اتحاد دولتنا، وقفةٌ للتعبير عن التقدير والامتنان لمؤسّس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيّب الله ثراه"، وإخوانه الآباء المؤسّسين، الذين حملوا الأمانة وأخلصوا في أداء مسؤولياتهم ليقيموا دولة شامخة يفخر أبناؤها بالانتماء إليها والولاء لقيادتها والدفاع عنها.

وقال : "إننا على ثقة بأن مسيرتنا الاتحادية، في ظلّ القيادة الرشيدة وبروح الإرادة والإصرار لدى أبناء الوطن، ستواصل تحقيق أهدافها في بناء القدرات وصون المكتسبات؛ لتحقيق التنمية المستدامة بجميع أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، سائلا الله أن يوفق الجميع ويكلّل جهودهم بالنجاح في خدمة الوطن الغالي".