سلطان النيادي: الإمارات تواصل مسيرة الازدهار بثقة راسخة وطموح متجدد

دبي في 30 نوفمبر / وام / أكد معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، أن دولة الإمارات وهي تحتفي بالعيد الرابع والخمسين لاتحادها، تواصل مسيرتها بثقة راسخة وطموح متجدد نحو آفاق أرحب من التميز والابتكار، مستندةً إلى إرث المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإلى الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، التي آمنت بقدرة الإنسان الإماراتي وطاقته الخلّاقة في صناعة المستقبل، بما جعل الإمارات مركزاً عالمياً للأفكار المبتكرة ومنارة للتقدم في مختلف المجالات.

وقال معاليه إن ما حققته دولة الإمارات في مسيرتها يشكّل نموذجاً يحتذى في تحويل التحديات إلى فرص لبناء حضارة يرتكز محورها على الاستثمار في الإنسان الذي سيظل الأساس المتين لنهضة الوطن، مؤكداً أن جهود أبناء الإمارات المخلصين وشبابها الطامحين تمضي مسترشدة برؤية القيادة نحو بناء مستقبل أكثر ازدهاراً