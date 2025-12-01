المؤسسة الاتحادية للشباب :عيد الاتحاد مناسبة وطنية مجيدة

دبي في الأول من ديسمبر/وام/ أكد سعادة خالد النعيمي، مدير المؤسسة الاتحادية للشباب أن عيد الاتحاد مناسبة وطنية مجيدة تشكل حافزاً لمزيد من العطاء والعمل.

وقال النعيمي في تصريح بهذه المناسبة إن عيد الاتحاد الـ 54 يمثل محطة وطنية متجددة نستحضر فيها السيرة العطرة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وللآباء المؤسسين الذين أرسوا دعائم وطن قائم على الوحدة والتلاحم وأسّسوا لمسيرة تنموية جعلت من دولة الإمارات نموذجاً راسخاً في الاستقرار والازدهار، مجدداً في هذه المناسبة الولاء للقيادة الرشيدة والالتزام بمواصلة العمل المخلص لصون المكتسبات الوطنية وتعظيم جهود التنمية الشاملة.

وأشار إلى أن روح الاتحاد التي تسكن قلوب أبناء الإمارات وشبابه تشكل مصدر الإلهام وراء كل إنجاز يتحقق على أرض الوطن، مؤكداً أن التلاحم الفريد بين القيادة والشعب يظل الركيزة الأساسية لاستمرار مسيرة البناء والتطوير، وأن هذه المناسبة الوطنية المجيدة تشكل حافزاً لمزيد من العطاء والعمل لتبقى راية الإمارات خفاقة في ميادين المجد والريادة.