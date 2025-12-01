رئيس"المحكمة الاتحادية العليا":عيد الاتحاد تجسيد لملحمة تاريخية خالدة كتبها الآباء المؤسسون

‎أبوظبي في الأول من ديسمبر/وام/ أكد معالي المستشار محمد حمد البادي، رئيس المحكمة الاتحادية العليا، أن عيد الاتحاد ليس مناسبةً عابرة، بل تجسيد لملحمة تاريخية خالدة كتبها الآباء المؤسسون، وفي مقدمتهم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والذين أرسوا دعائم دولة قامت على مبادئ العدل والمساواة والتسامح واحترام القانون.

وقال البادي في كلمته بمناسبة عيد الاتحاد الـ54: "نحتفل اليوم بمسيرة الاتحاد، تلك المحطة الوطنية الخالدة في تاريخ دولة الإمارات، وقصة النجاح التي صنعت مكانة رفيعة لوطننا بين الدول الأكثر تقدمًا وازدهارًا وجاء هذا التميز بفضل رؤية قيادتنا الرشيدة التي سخّرت كل الطاقات والإمكانات لرفعة الإنسان وتعزيز سعادته، إيمانًا بأن قوة الدولة تنبع من وحدتها وتماسك مؤسساتها التشريعية والقضائية التي تُعد الركيزة الأساسية للدولة الحديثة".

وأضاف أنه في هذه الذكرى العزيزة، نجدد العهد على أن تبقى مؤسساتنا القضائية حصنًا منيعًا لصون الحقوق وحماية المكتسبات وترسيخ سيادة القانون، بما يعزز ثقة المجتمع ويُرسخ الطمأنينة في نفوس الجميع، وهو ما يشكل جوهر نهضتنا وريادتنا على المستويين الإقليمي والعالمي سائلا الله تعالى أن يحفظ دولة الإمارات، ويُديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والرخاء تحت راية قيادتها الحكيمة، وأن يظل وطننا منارة للعدل والتسامح في العالم.