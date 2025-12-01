نقل عجمان: نحتفي في عيد الاتحاد بقصة وطنٍ بات نموذجاً في التقدم والازدهار

عجمان في الأول من ديسمبر /وام/ قال سعادة عمر محمد لوتاه المدير العام لهيئة النقل عجمان إن عيد الاتحاد الـ54 محطة فخر نستذكر فيها تضحيات الآباء المؤسسين، وجهود قيادتنا الرشيدة التي وضعت الإنسان في قلب التنمية، ورسّخت مكانة الإمارات نموذجاً عالمياً في التقدم والازدهار صنع مجده برؤية قيادة حكيمة، ووحدة شعبٍ يؤمن بأن المستحيل مجرد بداية لطموحٍ جديد.

وأضاف لوتاه في كلمة له بمناسبة عيد الاتحاد الـ54 : " في إمارة عجمان، نمضي بتوجيهات القيادة نحو تطوير منظومة نقل حديثة وآمنة ومستدامة، تعكس طموح دولتنا وتطلّعات شعبها، تواكب تسارع التحوّل الرقمي والابتكار في مختلف القطاعات.. وشهدت الهيئة خلال الفترة الماضية إنجازات نوعية جسّدت التزامنا برفع جودة الحياة وتعزيز خدمات النقل الذكي، لنكون جزءاً فاعلاً من رحلة الإمارات نحو مستقبلٍ أكثر إشراقًا".

وأوضح أنه بهذه المناسبة الوطنية الغالية، نجدد عهد الولاء لقيادتنا الرشيدة، ونؤكد مواصلة العمل بروح الفريق الواحد لخدمة الوطن، وتعزيز مكانة عجمان ودولة الإمارات بين أفضل دول العالم.