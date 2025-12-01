"العتيبة إنماء" : نحتفي بعيد الاتحاد الـ54 والإمارات رائدة في جميع المجالات

أبوظبي في الأول من ديسمبر/ وام / أكدت سعادة موزة سعيد بن أحمد العتيبة المؤسس والمدير التنفيذي لمجموعة " العتيبة إنماء" أن الاحتفال بعيد الاتحاد الـ54 يتزامن مع تحقيقها الريادة والتميز في مختلف القطاعات، وتصدر أهم وأبرز المؤشرات العالمية في الاقتصاد والابتكار وتمكين المرأة والتعليم العالي والقوة الناعمة العالمي والتنافسية الرقمية وغيرها، لتكون في مصاف الدول المتقدمة.

وتقدمت العتيبة في تصريح لها بمناسبة عيد الاتحاد بالتهنئة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وشعب الامارات العزيز والمقيمين على أرضها الطيبة.

كما تقدمت بالتهنئة إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك " أم الإمارات" رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية بالمناسبة نفسها وثمنت دورها الكبير في دعم مسيرة الاتحاد، وإيلاء المرأة الإماراتية الاهتمام والرعاية طوال هذه السنوات عبر تشجيعها وتمكينها في جميع المجالات والقطاعات.

وأكدت أن الدولة أولت على مدى العقود الخمسة الماضية المرأة الإماراتية كل الاهتمام والرعاية في مختلف المجالات، وأسهم ذلك في الارتقاء بها لتتولى مناصب قيادية تؤهلها لتكون شريكا في مسيرة التنمية والعطاء والتطور التي تشهدها الدولة.