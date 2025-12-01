هيئة الرعاية الأسرية: روح الاتحاد أساس الأسرة وقوة الوطن

أبوظبي في الأول من ديسمبر /وام/ أكدت سعادة سلامة العميمي المدير العام لهيئة الرعاية الأسرية، أن الثاني من ديسمبر يجدّد في قلوبنا روح الاتحاد، ويذكّرنا بالبداية التي انطلقت فيها دولة الإمارات برؤية واضحة وإيمان عميق بأن الوحدة هي أساس القوة، وأن الإنسان هو محور التنمية والازدهار.

وقالت في تصريح بمناسبة عيد الاتحاد الـ54 : إن قيادتنا الرشيدة، آمنت بأن قوة الوطن تنبع من قوة الأسرة؛ فهي الركيزة التي يقوم عليها نسيجنا الاجتماعي، والنبض الذي يدفع مسيرتنا قُدُمًا في مختلف المجالات، وانطلاقًا من هذه الرؤية، تواصل هيئة الرعاية الأسرية العمل على تطوير منظومة متكاملة من الخدمات الداعمة لتمكين الأسرة، وترسيخ تماسكها واستقرارها، وضمان حياة كريمة لكل فرد فيها".

وأضافت : " في هذه المناسبة الوطنية العزيزة، نؤكد التزامنا بالاستثمار في المستقبل، وصون وتعزيز القيم التي تميّز وطننا الحبيب، وأن نواصل متّحدين بخطى ثابتة نحو تحقيق تطلعاتنا، وترسيخ دعائم الاستقرار الأسري، وتمكين الأجيال القادمة، وإعلاء مكانة دولة الإمارات وطنًا شامخًا في وحدته، عظيمًا في طموحه".