حمد المدفع: الثاني من ديسمبر تجديد للولاء وتعزيز لمسيرة الاتحاد

أبوظبي في 29 نوفمبر/ وام/ قال معالي حمد عبدالرحمن المدفع المستشار في ديوان الرئاسة إن الثاني من ديسمبر يوم نُجدّد فيه الولاء للقيادة والانتماء للوطن، رافعين أسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وهم يقودون المسيرة الاتحادية استكمالًا لنهضة وضع أُسسها الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيّب الله ثراه"، وإخوانه الآباء المؤسّسون.

وقال معاليه في كلمة بهذه المناسبة:" إن دولتنا، وبفضل الرؤية السديدة للآباء الروّاد بُناة الإمارات، أصبحت اليوم دولة متحدة ذات سيادة راسخة، ونموذجا يُحتذى في التشريعات والسياسات الرشيدة، والنُظم الإدارية التي تُطبّق أفضل الممارسات العالمية، والبنية التحتية المتطورة، والخدمات المتقدّمة، والاقتصاد المزدهر، والمجتمع المتماسك، والأسرة المستقرّة، والمواطن المعتزّ بوطنه وثقافته وهويته، وتمضي دولتنا بخُططٍ مستقبلية طموحة، حاضرةً إقليميًا ودوليًا، ومؤثرةً بنهجٍ قوامه الاعتدال والتسامح والتعايش، ونبذ التعصّب والكراهية، إسهامًا منها في ترسيخ أُسس السلام والأمن والتنمية في العالم.

ودعا الله تعالي أن يوفّقنا جميعًا لما فيه خير للوطن، وأن يُديم علينا نعمة الأمن والأمان".