أمين عام جائزة خليفة لنخيل التمر:عيد الاتحاد يجسد قيم الوحدة والتلاحم والهوية الوطنية

أبوظبي في الأول من ديسمبر /وام/ أكد الدكتور عبد الوهاب البخاري زائد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، التابعة لمؤسسة إرث زايد الإنساني بديوان الرئاسة أن عيد الاتحاد مناسبة وطنية غالية تجسد قيم الوحدة والتلاحم والهوية الوطنية.

وقال البخاري في تصريح بهذه المناسبة :" نحتفي اليوم بذكرى عيد الـ 54 لدولة الإمارات ، هذه المسيرة المجيدة التي بدأت بحلم القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتحولت إلى نموذج عالمي فريد في البناء والتنمية والاستدامة والريادة الحضارية.

وأضاف أن عيد الاتحاد تجسيد حي لقيم الوحدة والتلاحم والهوية الوطنية الراسخة، التي صنعت من الإمارات دولة واثقة من مسارها، شامخة بإنجازاتها، ومُلهمة بتجربتها التنموية التي وضعت الإنسان في صميم الأولويات، وجعلت من الاستدامة نهجاً استراتيجياً يعكس التوازن بين التقدم الاقتصادي والحفاظ على الموارد الطبيعية.

وقال إنه في هذه المناسبة العزيزة، نستحضر بكل فخر ما حققته الدولة من منجزات نوعية في مجالات الزراعة المستدامة والأمن الغذائي والابتكار العلمي، وما توليه قيادتنا الرشيدة من اهتمام خاص بالموروث الزراعي، وفي مقدّمته نخلة التمر، بوصفها رمزاً للهوية الوطنية وركيزة من ركائز الاستدامة البيئية والاقتصادية .

وقال : " نحن في جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، نؤكد التزامنا الثابت بالسير على نهج القيادة الحكيمة في دعم البحث العلمي، وتمكين المزارعين، وتعزيز الابتكار الزراعي، ونشر المعرفة المرتبطة بنخيل التمر على المستويين الإقليمي والدولي، وفاءً لرؤية الإمارات ورسالتها الإنسانية والتنموية ونجدد الولاء والانتماء لقيادتنا الرشيدة، ونعاهدها على مواصلة العمل بإخلاص من أجل رفع إسم دولة الإمارات عالياً في ميادين الريادة والاستدامة والتميز".