وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد: الثاني من ديسمبر علامة مضيئة في مسيرة الاتحاد الظافرة

أبوظبي في الأول من ديسمبر/ وام/ أكد معالي عبدالله مهير الكتبي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد، أن الثاني من ديسمبر علامة مضيئة في مسيرة الاتحاد الظافرة وقال إنه يومٌ نُجدّد فيه الانتماء للوطن، والولاء للقيادة، مُستحضرين بالثناء والعرفان، السيرة العطرة لمؤسّس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيّب الله ثراه"، وإخوانه الآباء المؤسّسين، الذين أرسوا بالعزيمة القوية والرؤية الثاقبة دعائم دولة اتحادية نفتخر بالانتماء إليها، ونبذل الأرواح فداءً لها، حتى تظلّ رايتها عاليةً خفّاقة.

وأضاف في كلمة له بهذه المناسبة : " أننا، في دولة الإمارات العربية المتحدة، مطمئنون، بأن مسيرتنا الاتحادية في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، ماضية نحو مقاصدها؛ توطيدًا لأركان الدولة، وترسيخًا لدعائم نموذجها الفريد، واستشرافًا لمستقبلٍ أكثر ازدهارًا واستدامة، واستكمالًا واعيًا لمشروعنا الوطني في مستهدفاته وسياساته، وخُططه المستقبلية ومبادراته الفاعلة على الصعيديْن الداخلي والخارجي".

ورفع بهذه المناسبة أسمى آيات التهنئة والتبريكات لصاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله"، وإخوانه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات الذين يُعمّقون روح الاتحاد، ويُرسّخون ثوابته، ويحمون قيمه ومبادئه سائلا المولى عزّ وجل أن يحفظ دولة الإمارات، وأن يُعيد علينا ذكرى هذه المناسبة وقيادتنا تنعم بالصحة والعافية، وأن يُديم على وطننا الأمن والأمان .