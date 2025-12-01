خالد بن عصام القاسمي: عيد الاتحاد مناسبة وطنية تجسد قيم الوحدة والولاء والانتماء

الشارقة في الأول من ديسمبر / وام / أكد سعادة الشيخ خالد بن عصام القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني بالشارقة، أن عيد الاتحاد مناسبة وطنية غالية تُجسّد قيم الوحدة والولاء والانتماء.

وقال في تصريح بهذه المناسبة إن الاحتفال بعيد الاتحاد الـ 54 لدولة الإمارات يُعبّر عن مسيرة وطنية ثابتة، مبنية على الإنجازات والتقدم والتطوير المستدام ويجسّد قيم الوحدة والولاء والانتماء، ويؤكد السير على النهج الذي وضعه الآباء المؤسسون في بناء دولة قوية ومزدهرة.

وأضاف أن احتفالنا بعيد الاتحاد يعكس الحرص على الاحتفاء بمسيرة الاتحاد الزاخرة بالإنجازات التي أرسى دعائمها الآباء المؤسسون بمبادئ طموحة ورؤية مستقبلية واعية، فأسسوا دولة نعتز اليوم بأنها أصبحت نموذجًا رائدًا في البناء والتنمية وتمكين الإنسان ونحن، إذ نستلهم هذا الإرث الوطني المشرّف بكل فخر، نواصل العمل بعزيمة وإصرار لتعزيز مسيرة التقدم، وصون مكاسب الوطن، وتحقيق المزيد من الإنجازات التي ترسّخ مكانة الدولة عالميًا.