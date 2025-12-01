وكيل وزارة الدفاع: في ظل الاتحاد أصبحت الإمارات بين الدول الأكثر رخاءً وأمناً

أبوظبي في الأول من ديسمبر/وام/ أكد معالي الفريق الركن إبراهيم ناصر العلوي، وكيل وزارة الدفاع ، أن الإمارات في ظل مسيرة الاتحاد الحافلة بالإنجازات أصبحت من بين الدول الأكثر رخاءً وأمناً.

و قال معاليه في كلمة بمناسبة عيد الاتحاد الـ 54 : "يحمل الثاني من ديسمبر ذكرى تأسيس الاتحاد عام 1971، حين قاد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه حكام الإمارات رحمهم الله مسيرة الاتحاد، فحوّلوه من حلم إلى واقع مزدهر انعكس في تطور شامل ورفاهية واسعة وخدمات متقدمة في التعليم والصحة والأمن وأصبحت الإمارات من بين الدول الأكثر رخاءً وأمناً لمواطنيها".

و أضاف معاليه: "إننا في القوات المسلحة، نستذكر اليوم ما تحقق من تطور ملحوظ بفضل القيادة الرشيدة، التي أولت القوات اهتماماً بالغاً وحرصت على تعزيز قدراتها، وتطوير تدريب كوادرها الوطنية، حتى أصبحت نموذجاً يُحتذى في الكفاءة والجاهزية".