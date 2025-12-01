وزير الدولة لشؤون الدفاع : الثاني من ديسمبر يمدّنا بالعزم والإصرار لمواصلة مسيرة البناء والتطوير

أبوظبي في الأول من ديسمبر /وام/ أكد معالي محمد بن مبارك بن فاضل المزروعي، وزير الدولة لشؤون الدفاع أن الثاني من ديسمبر يمدّنا بالعزم والإصرار لمواصلة مسيرة البناء والتطوير .

و قال معاليه في كلمة بمناسبة عيد الاتحاد الـ 54:" يُمثل الثاني من ديسمبر فرصة لاستلهام الدروس من مسيرة الآباء المؤسسين الذين جسّدوا الانتماء والعمل من أجل رفعة الوطن، ويحمل هذا اليوم معاني العرفان والتضحية والبناء وتحدي المستحيل".

ووأضاف :"بمناسبة عيد الاتحاد الرابع والخمسين، نؤكد أن هذا اليوم يمدّنا بالمزيد من العزم والإصرار لمواصلة مسيرة البناء والتطوير، وتعزيز قيم الوحدة والانتماء والولاء، وصون المكتسبات الوطنية، وترسيخ روح العمل المشترك، وإلهام أبناء الوطن لتحقيق مزيد من الإنجازات والطموحات في ظل قيادة الدولة الرشيدة".