رئيس الأركان: في الثاني من ديسمبر توحّدت الإرادة لتأسيس أعظم مسيرة اتحادية

أبوظبي في الأول من ديسمبر /وام/ أكد معالي الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي، رئيس أركان القوات المسلحة أن الثاني من ديسمبر يعتبر يوما خالدا في تاريخ شعب الإمارات .

و قال معاليه في كلمة بمناسبة عيد الاتحاد الـ 54 :"في الثاني من ديسمبر يسطر شعب الإمارات يوماً خالداً في تاريخه، يوم توحّدت الإرادة لتأسيس أعظم مسيرة اتحادية شهدتها المنطقة.. وبمناسبة عيد الاتحاد الرابع والخمسين، نؤكد احتفاءنا بمسيرة بدأت عام 1971، حيث توحّدت القلوب وانطلقت مسيرة إنجازات وتنمية مستدامة تحت راية الاتحاد".

وأضاف معاليه :"تواصل الإمارات اليوم، بفضل قيادتها الرشيدة، السير على نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان

آل نهيان وإخوانه الحكام المؤسسين، مستلهمة من رؤاهم الحكيمة نحو مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً".