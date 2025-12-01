فارس محمد المزروعي : دولتنا حققت نهضة تنموية ارتقت بمستوى معيشة أبناء الوطن

أبوظبي في الأول من ديسمبر / وام / رفع معالي فارس محمد المزروعي المستشار في ديوان الرئاسة في الذكرى الرابعة والخمسين لعيد الاتحاد أسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، لقيادة مسيرتنا الاتحادية نحو مقاصدها، استكمالًا للنهضة التي وضع لبناتها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيّب الله ثراه"، والآباء المؤسّسون، جعل الجنة مثواهم؛ جزاءً لما قدّموا لهذا الوطن .

وهنأ معاليه في كلمة له بالمناسبة نفسها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات لما يقومون به من جهود رائدة في قيادة دولتنا بثقة واقتدار؛ حفاظًا على وحدة الكيان الاتحادي، وتقويةً لهياكله، وتمكينًا لإنسانه، واستشرافًا لمستقبله.

وأوضح أنه في ظلّ هذا الاتحاد، حقّقت دولتنا نهضة تنموية ارتقت بمستوى معيشة أبناء الوطن، وأرسَت أسس الاستقرار والازدهار بفضل حكوماتنا الاتحادية والمحلية، التي وفّرت فرصًا متكافئة وخيارات متعدّدة، وسخّرت جهودها لبناء القدرات، وإقامة العدل، وإشاعة الأمن، وتوفير بنى تحتية متقدّمة، ورعاية اجتماعية شاملة.

وعاهد القيادة الرشيدة على المضيّ قُدمًا في ترجمة سياساتها إلى بذل جادٍ وعطاء مخلص؛ تحقيقًا لهدف دولتنا الإستراتيجي بأن تكون، بحلول الذكرى المئوية لتأسيسها، الأولى عالميًا في مؤشرات التنمية والاستقرار والسعادة، والأكثر أمنًا وتسامحًا وتعايشًا بين شعوب العالم.