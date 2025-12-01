"تنافسية الكوادر الإماراتية": دولتنا نموذج متفرّد في التنمية والازدهار وصناعة المستقبل

دبي في الأول من ديسمبر /وام/ أكد سعادة غنام المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية ، أن دولة الإمارات وفي ظل ما حققته من إنجازات عبر مسيرة الاتحاد ، تعتبر نموذجا متفرّدا في التنمية والازدهار وصناعة المستقبل.

و قال سعادته في تصريح بهذه المناسبة : "نحتفي اليوم بمرور 54 عاماً على قيام اتحاد دولة الإمارات؛ هذا الاتحاد الذي شيده الآباء المؤسسون، وترسخت دعائمه برؤية قيادةٍ رشيدة، وبإنجازات نفاخر بها العالم حولت الحلم إلى حقيقة، والطموح إلى واقع ملموس، وجعلت من الإمارات نموذجا يحتذى في التطور والتقدم والرخاء ورمزاً للتلاحم والوحدة، ونموذجاً متفرّداً في التنمية والازدهار وصناعة المستقبل.

وأضاف : "نجدّد في هذه المناسبة السنوية العزيزة على قلوبنا فخرنا واعتزازنا بالانتماء إلى وطنٍ جعلت قيادته الإنسان في قلب التنمية، وآمنت بأن سواعد أبنائه وعزيمتهم هي أساس تقدمه وضمان استدامة إنجازاته.. وفي هذا اليوم المجيد، فإن مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية ومن خلال برنامج نافس يؤكد المضي بثقةٍ أكبر وإيمان أعمق، لترسّيخ تنافسية كوادرنا الوطنية في مختلف الميادين، وجعل حضورهم معلما بارزاً من معالم مستقبل القطاع الخاص في الدولة.

ورفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة ، وإلى شعب دولة الإمارات بمناسبة عيد الاتحاد، وسأل الله أن يديم على وطننا نعمة الأمن والاستقرار والرخاء، وأن يبقى اتحادها منارةً تُلهم الأجيال.