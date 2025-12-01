"كالدس القابضة" : الإمارات تواصل مسيرة الاتحاد بثبات ورؤية تقودها إلى مستقبل أكثر إشراقاً

أبوظبي في الأول من ديسمبر / وام/ أكد الدكتور خليفة مراد البلوشي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة كالدس القابضة، أن عيد الاتحاد يشكّل محطة وطنية فارقة تستحضر خلالها دولة الإمارات ما تحقق من منجزات راسخة على مدى أكثر من خمسة عقود منذ إعلان قيام الاتحاد على يد القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه” وإخوانه حكام الإمارات رحمهم الله، مروراً بمرحلة التمكين التي رسّخ دعائمها المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله، وصولاً إلى المسيرة المتجددة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”.

وأوضح سعادته في كلمة له بهذه المناسبة أن دولة الإمارات تواصل فتح آفاق رحبة نحو مستقبل أكثر إشراقاً بفضل قيم التعاضد والتعاون والإخلاص التي تعزز مسيرة البناء والإنجاز، مشيراً إلى أن الحفاظ على الهوية المشتركة والتحلي بالشجاعة والإخلاص يمثّلان دافعاً لتحقيق الطموحات الوطنية وتعزيز قوة الوطن ووحدته.

وقال إن الاحتفاء بـ54 عاماً من المجد والتقدم والازدهار يأتي في ظل مسيرة اتحادية راسخة تقودها رؤية قيادية حكيمة نحو غدٍ مفعم بالأمل والعمل والتطور، ما جعل من الإمارات منارة عالمية للاستقرار والابتكار وصنع الفرص في مختلف المجالات، وفي مقدمتها قطاع الصناعات الدفاعية الذي يحظى بدعم كامل من القيادة الرشيدة.

ونوه في هذا السياق إلى أن تدشين الطائرة الهجومية الخفيفة “بدر-250” خلال معرض دبي للطيران 2025 شكّل لحظة فخر وطنية غير مسبوقة، باعتبارها طائرة صُممت وصُنعت بأيدي كوادر وطنية ضمن مجموعة كالدس القابضة.

وأعرب البلوشي عن اعتزاز المجموعة بالسير وفق الرؤية الوطنية الطموحة التي يقوم عليها هذا القطاع الاستراتيجي، مؤكداً التزام المجموعة بتطوير قدراتها التصنيعية وتسريع خطوات الابتكار بما يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية الشاملة لدولة الإمارات.

وشدد على أن المجموعة تُجدد مع تطلعها إلى المستقبل دعمها للجيل الصاعد من القادة والمبتكرين والمبدعين وتمكينه ليواصل مسيرة التطور والنماء في دولة الإمارات مؤكداً أن دولة الإمارات ستظل بقيادتها المخلصة وشعبها الوفي موطناً للعز والمجد والازدهار.