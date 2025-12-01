مركز محمد بن راشد للفضاء: عيد الاتحاد الـ54 محطة وطنية نستحضر فيها قصة بناء استثنائية

دبي في الأول من ديسمبر /وام/ قال سعادة سالم حميد المري، المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء، إن عيد الاتحاد الـ 54 يمثل محطة وطنية نستحضر فيها قصة بناء استثنائية قامت على الإيمان بالإنسان، والاستثمار في المعرفة، والقدرة على تحويل الطموحات الكبرى إلى واقع.

وأضاف سعادته في تصريح بهذه المناسبة أنه منذ اللحظة الأولى لتأسيس دولتنا، أدرك الآباء المؤسسون أن المستقبل يُصنع بالإرادة والعمل والابتكار، وأن الريادة لا تتحقق إلا بروح الاتحاد، واليوم، يواصل مركز محمد بن راشد للفضاء ترجمة هذه الرؤية إلى إنجازات ملموسة، سواء من خلال تطوير الكوادر الوطنية، أو تنفيذ المهام الفضائية العلمية، أو دعم النمو المتسارع لقطاع الفضاء في دولة الإمارات.

وأشار إلى أن برنامج الإمارات الوطني للفضاء أصبح امتدادًا طبيعيًا لمسيرة الاتحاد؛ مسيرة تؤمن بأنه لا حدود للعلم، ولا سقف للطموح، وأن الفضاء ليس مجرد وجهة، بل منصة نعزّز من خلالها مكانتنا بين الأمم.